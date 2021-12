(Pasta de Campeón - ADNSUR) Los amistosos de la Selección Argentina ante Brasil fueron suspendidos y no habrá actividad de la selección en 2021. La Selección Argentina de Armando Corvalán no viajará a Misiones y no jugará los amistosos ante Brasil. La razón principal fueron los problemas económicos que hicieron posible que esto no pueda realizarse publicó el sitio Salón Auténtico.

La acción de la celeste y blanca volverá en Febrero, cuando la selección realice una concentración en el norte argentino y ahí si pueda enfrentar a Brasil y Bolivia.

Vale recordar que en la lista del DT están los comodorenses Matías Rima (campeón del mundo), junto a Alejandro Soto y Matías Cárcamo de Flamengo, último campeón de la División de Honor.

(Foto: Futsal de Primera)