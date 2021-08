"Esto es una mierda. Tomé la decisión de retirarme del levantamiento de pesas, del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas. Yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentarla. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal", indicó apesadumbrado el deportista trasandino. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA