En el inicio del 2025, Alejandro Fantino reapareció y lanzó duras críticas contra Sebastián "Pollo" Vignolo y todos sus colegas de ESPN.

A través de un canal de YouTube, el famoso conductor brindó su opinión sobre el presente de la televisión argentina y apunto hacia los periodistas que forman parte de la señal de Disney.

En diálogo con Malena de los Ríos, Fantino habló sobre su carrera y reveló detalles sobre la mala relación que tenía tanto con el conductor de F90 como también con Mariano Closs y Miguel Simón, entre otros.

Luego de citar a Hegel con la "conciencia en sí y para sí", “Fanta” aseguró que "la estoy pasando mal, de la ignominia en la que estoy viviendo, en lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos y mediocres que me daban órdenes. En la mediocridad en mis colegas como el Pollo Vignolo, Mariano Closs, Miguel Simón, una mediocridad supina que tenía alrededor. Me retaban, me bajaban línea, me hacían cara cuando decía algo, citaba a Freud y no lo entendían, se me reían".

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Por otra parte, Fantino recordó su paso por otro canal de aire en el que tuvo otra experiencia y lo vinculó con su trabajo: “Después de ahí en América, pedir permiso a un jefe para comprometerme con Coni y terminé hablando con Vila que me trató bárbaro porque es amigo. Digo ¿Qué hago yo acá? Con esta manga de forros, brutos y mediocres de ESPN cuatro de copas siendo uno más de estos y no me libero”, cerró.

Con información de El destape, editada y redactada por un periodista de ADNSUR