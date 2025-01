(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este sábado por la noche, River Plate empató 1 a 1 ante Platense por la primera fecha del Torneo Apertura 2025.

Precisamente a los 12 del primer tiempo, Franco Armani cometió un grosero error que derivó en el gol del “Calamar”.

En este sentido, el arquero campeón del mundo, tenía la pelota controlada tras un cabezazo de Ignacio Vázquez. Sin embargo, hizo malabares con el balón hasta que terminó ingresando en su propio arco.

Como era de esperarse, los memes no tardaron en llegar y apuntaron contra Armani. “Menos mal que Dibu fue el arquero titular, perdiamos el Mundial con Armani”, “Armanco, no cambia más”, “Gallardo no se da cuenta que Armani está viejo”, “Ya fue la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, Armani se come todos los goles”, “Fin de ciclo, Armani ya no sirve”, “Dejate de joder, seguimos con Armani que parece un arquero de metegol”, fueron algunos de los comentarios más destacados en X.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

LOS MEJORES MEMES DEL GROSERO ERROR DE ARMANI CON PLATENSE

Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."