Erik Cheuque se prepara dar batalla en Guerra de Leones "IV": "Tenemos grandes expectativas"

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Mañana sábado se llevará a cabo el festival de kickboxing "Guerra de Leones IV", organizado por los promotores Franco Serón y Alejandro Mellado. El evento cuenta con el apoyo y respaldo del Ente Comodoro Deportes.

.En este evento, el comodorense Erik Cheuque tendrá su segunda pelea como kickboxer profesional y buscará dejar una gran impresión ante su público en el Gimnasio Municipal N°1.

El pasado 15 de julio, el representante del Team Muñoz participó en la primera edición del Rysk Combat Patagónico , donde logró una victoria por nocaut en el primer asalto contra Gabriel Jaramillo del equipo PFC Changos de Trelew.

En diálogo con Pasta de Campeón, Cheuque remarcó que después del contundente triunfo ante Jaramillo “sabíamos que se venían muchos compromisos, seguimos enfocados, peleamos un sábado y el lunes ya estaba en el Gimnasio entrenando”

Tras asegurar que no tiene referencias sobre su próximo rival, Adrián Avilés de Alvar Team, el competidor destacó que únicamente su estilo de pelea. Enfocado únicamente en su rincón, “nuestras expectativas son grandes, siempre quiero seguir mejorando, agarrando más experiencia arriba del ring y dar una pelea que a la gente le emocione para ir al próximo evento”, aseguró.

Con la misma ambición de poder brindar un show, Cheuque tendrá dos presentaciones próximas en Río Gallegos y El Bolsón. “Venimos entrenando y trabajando constantemente para que lleguemos de la mejor manera a los compromisos. A los comodorenses les pido acompañen y alienten a nuestros competidores, se van a arrepentir porque que va a ser un gran evento”, agregó.

“Quiero agradecer también a mis sponsor que me acompañan y están siempre, a mi pareja que forma gran parte de todo este proceso y me está apoyando. A mis profesores que me dejan al 100 para llegar a estos grandes compromisos”, cerró Erik Cheuque.