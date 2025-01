Enzo Díaz finalmente se despidió de River para arribar al San Pablo y en plena salida del conjunto del barrio porteño de Núñez apuntó contra la dirigencia con un mensaje que no le cayó para nada bien a los hinchas.

El lateral por izquierda jugará la próxima temporada en el conjunto brasileño y antes de partir rumbo a ese país, brindó algunas declaraciones refiriéndose a su paso por el Millonario y sus últimos días en la institución.

“Cumplí el sueño de vestir esta camiseta, por ahí no me gustó de la forma que me tocó irme. El último tiempo me tocó competir con una lesión, no llegué a mi 100% como sí lo hice cuando llegué al estar en óptimas condiciones”, expresó Díaz.

Además, reveló cuáles fueron las razones por las cuales terminó yéndose del club: “siempre traté de dar lo mejor en cada partido que me tocó, en cada entrenamiento y en cada momento que me pidieron los técnicos. Traté de ayudar al equipo de la forma que pude. En el último tiempo no me gustó cómo me desenvolvía en la cancha porque arrastraba una lesión y no estaba al 100%”.

Pese a su descontento, concluyó: “me voy feliz porque entregué todo en el momento que me tocó, solo tengo palabras de agradecimiento”.

El lateral llegó a River en enero de 2023 proveniente de Talleres de Córdoba por aproximadamente 2.500.000 dólares, se despide del club tras haber disputado 78 partidos, anotado un destacado gol en el Superclásico ante Boca en La Bombonera, y haber logrado tres títulos: la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.