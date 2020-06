"Es difícil no conmoverse y aportar y ayudar desde el lugar que uno puede. Hay mucha gente que conozco y quiere ayudar. Este es u proyecto antigrieta, porque muchas personas de diferentes sectores están involucrados", expresó Ginóbili en la presentación oficial de las personalidades que apoyan el proyecto, donde estuvo presente NA.

"Seamos Uno" nació con el objetivo de ayudar a casi 4 millones de personas durante la pandemia de coronavirus, con cajas alimentarias y de limpieza que aportan diferentes empresas.

En esta etapa, luego de alcanzar las 600 mil entregas en diferentes puntos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sobre todo en barrios humildes, lo que se presentó fue un grupo de personalidades elegidas por Ginóbili para la realización de "Encuentros únicos".

Las personalidades elegidas son: Gabriela Sabatini y Diego Schwartzman (tenis), el futbolista Javier Mascherano, el polista Adolfo Cambiaso, el actor Ricardo Darín y el cantante Diego Torres.

La iniciativa apunta a que los "Encuentros únicos" pueda reunir a 20 personas que podrán dialogar con sus ídolos vía Zoom, luego de un sorteo al que podrán acceder tras una donación para el proyecto.

"La clave está en la transparencia. Cuando llamé a estas personas es porque quería transmitir la humildad, la transparencia, la pluralidad de este proyecto. Cada peso que la gente coloque se va a traducir en la lata de conserva o un detergente, y que sepan que la caja le va a llegar a la gente. Nadie cobra un peso. Nadie trabaja de manera remunerada, todos lo hacen de corazón", expresó Ginóbili en la presentación para la prensa vía virtual.

Consultado sobre los motivos que llevaron a la elección de estas personalidades, Ginóbili dijo que se basó en la "credibilidad".

"Son personas de las que no se duda y personas que quisiera tener en mi equipo siempre. Que si me llaman para algo diría sí, sin preguntar, como hicieron ellos. Porque me transmiten algo que va más allá de sus títulos o trofeos", expresó el argentino que logró cuatro anillos de la NBA con los San Antonio Spurs.