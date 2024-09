(Pasta de Campeón - ADNSUR) El Superclásico de este sábado entre Boca y River se podrá ver por TNT Sports y Fox Sports Premium, canales pertenecientes al Pack Fútbol.

Después de disputar la clasificación en el Gran Premio de Singapur, donde quedó en 12° posición, Franco Colapinto se acordó del Superclásico que se disputará este sábado desde las 16. Más precisamente, el piloto argentino se acordó de River: “¿Quién va a ganar? Boquita. Esas gallinas no van a ganar más”.

“Es muy temprano (el Superclásico) de acá. Va a ganar Boquita, ¿quién va a ganar?”, chicaneó el argentino en charla con ESPN tras la Q2 y luego agregó: “Esas gallinas no van a ganar más. Se le va a poner la piel rara después del partido. Después me putean los gallinas, ja”.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Respecto a su participación en el Gran Premio de Singapur, el argentino dijo que está “conforme” pero no contento y aseguró: “Hay que pensar en mañana (por el domingo), es una carrera muy larga, mucho calor, me tengo que preparar bien porque sufrí bastante con esta humedad y el calor que no me preparé bien no tuve tiempo”.