Emiliano Sordi, un cordobés de 28 años que ganó 1 millón de dólares al consagrarse como campeón mundial de la MMA, fue noticia este jueves 02/01 en todo el país cuando se generaron una serie de especulaciones debido a si el deportista traería a la Argentina la plata que se ganó.

Por supuesto, y luego de que varios economistas hicieran cuentas y aseguraran que Sordi, al traer el dinero a la Argentina perdería la mitad de su premio por el pago de impuestos, fue él mismo quien salió a aclarar cuál era su decisión: "no voy a ser tan boludo para llevar la plata a Argentina". Tras su respuesta, cientos de personas lo aplaudieron, pero otro grupo le cuestionó que no invirtiera el dinero que ganó en su país.

Ante el revuelo, el deportista fue invitado a participar en el programa Intratables de América TV, en el que vía Skype respondió todas las interrogantes.

Como era de esperarse, los periodistas Ernestina Pais y Diego Brancatelli le reprochaban al deportista el por qué no invertía, aunque sea, parte de su dinero en Argentina y así ayudar "a los que menos tienen", pero su respuesta fue aplastante:

"Es muy fácil hacer socialismo con la plata ajena y no con la de ellos... prefiero invertir acá -en Estados Unidos- que darle la plata a la gente que en verdad, no conozco, o que no hacen nada", declaró.

Además, aseguró que en una oportunidad tuvo la idea de invertir en Argentina, pero sus contadores y asesores le recomendaron no hacerlo:

"Tuve la intención de hacer en Argentina un Feedlot (es un sistema intensivo de producción de carne que permite lograr un engorde acelerado de los animales vacunos), pero hicimos números y no nos daba, la verdad es que me dijeron que lo que iba era a renegar", admitió.

Y siguió: "Ahí le iba a poder dar trabajo aunque sea a 10 familias, pero Argentina no te da la chance, no te da las posibilidades de invertir en un negocio. Si alguien tiene un negocio que proponerme que de verdad me de seguridad que me llame, les doy mi número, pero no hay".

A juicio del luchador, su millón de dólares, por más que lo invirtiera en Argentina "no cambiaría nada", con lo cual admitió que, aunque probablemente viva en Argentina, invertirá su premio en USA.

"Tampoco puedo pelear y arriesgar mi vida por un 20%. Si le tengo que dar 30% a los yankees -por los impuestos de EEUU-, y el 50% a Argentina, me quedo con el 20%", sentenció.

Su entrevista por supuesto fue furor en redes sociales, y los usuarios de Twitter apoyaron la decisión del cordobés y aplaudieron su participación en Intratables: "Emiliano sordi, mi nuevo ídolo... Listo ya no se mira más #JuevesIntratables ahora vienen los impresentables de siempre. Buenas noches. me quedo con la ruptura de esfínteres que les dedicó Emiliano Sordi", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.