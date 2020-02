COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El pasado fin de semana, el esquelense radicado en Comodoro Rivadavia, David Rodríguez, se quedó con la Corrida internacional del Diario Crónica. El atleta, que se encuentra analizando su futuro deportivo, confirmó que intentará clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio en la Maratón de Rotterdam, Holanda.

"Hoy mi meta son los Juegos Olímpicos en 42Km, estamos en el proceso. El 8 de febrero está el Medio Maratón al Paraíso, en Esquel, que es como una llave para la Maratón de Rotterdam el 5 de abril", señaló.

Rodríguez señaló a diario Crónica que "en el 2019, a mediados de año, estuve lesionado más de un mes. Por primera vez, este año fue a entrenar en altura a Cachi, en Salta, luego de correr seis años como profesional. En la mañana desayunaba, luego entrenaba, almorzaba, dormía la siesta y volvía a entrenar para luego descansar".

El atleta destacó que "cuando corrí acá me sentí impresionante, son también los beneficios de entrenar en altitud".

Según contó David, "era un sueño ganar Crónica, algo que se cumplió. Me di cuenta que me faltaban muchas cosas para mejorar, quizás las condiciones las tenía pero me estaba faltando corregir algo en mí".

Sostuvo que logró conseguir un buen entrenador como es Javier Carriqueo. "Es muy detallista, con una enorme experiencia, que hoy con 41 años corre a la par de nosotros".