El durísimo descargo de Montiel, tras la absolución por la causa de abuso sexual

Tras haber sido acusado por abuso sexual hace algunos años, finalmente Gonzalo Montiel fue absuelto este lunes y terminó lanzando un durísimo descargo contra lo vivido en el último tiempo.

El lateral campeón del mundo utilizó sus redes sociales para no solo apuntar contra la denunciante, sino también con el largo proceso que afrontó a raíz de una “acusación falsa”. La misma llegó a perjudicarlo incluso a la hora de poder ser transferido a otro club.

"Hoy fui sobreseído de una acusación totalmente falsa. Usaron mi nombre para darle notoriedad y hacer pública una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver. Dañaron a mi familia y a mi mujer, quien, estando embarazada, tuvo que lidiar con esta mentira", comenzó diciendo el lateral ex River. Y añadió: “además del daño personal y familiar, esas mentiras perjudicaron mi carrera, ya que tuve siempre propuestas de contratos en clubes, pero me pedían que primero estuviera sobreseído para contratarme”.

Tras su separación, la mujer de Benedetto tomó una fuerte decisión y lo arruinó con un duro posteo: "Yo no..."

“Me solidarizo con las personas que sufren situaciones de abuso en cualquiera de sus formas, pero la mentira que se intentó instalar en mi contra significó la banalización de un mal que afecta gravemente a muchas personas en el mundo y que no debe ser tratado con liviandad ni con mentiras, como lo fue en este caso. Es muy injusto que hayan ido tan lejos, manchando mi reputación sin importarles mi persona, ni mi familia, ni las personas que realmente sufren un mal de extrema gravedad como el referido”, aseguró Montiel.

Alerta máxima: aseguran que tres titulares de Boca habrían contraído una enfermedad de transmisión sexual

Por último, le envió un mensaje a su entorno luego de haberlo apoyado en este último tiempo: “agradezco a la gente que siempre confió en mi inocencia y me acompañó en momentos injustos y difíciles. Gracias a Dios la verdad sale a la luz siempre”.

El jugador había sido acusado de abusar sexualmente a una joven la cual era su novia al momento de producirse el hecho.