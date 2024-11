Walter Figueroa es sinónimo de futsal en Comodoro y la región. Jugó mundiales con la camiseta de la Selección Argentina y hasta llegó a jugar en Italia, donde llegó porque lo vieron jugar en un Mundial. El “Oreja” visitó el estudio de SetaTV y repasó varias historias con los clubes que jugó al futsal.

Llegó acompañado por su familia, con una carpeta y un cuaderno bajo el brazo donde atesora los recortes de diario de casi toda su trayectoria. Todo bien cuidado, en folios, en lo que es una verdadera reliquia que es obra de su mamá que se tomó todo el tiempo del mundo para comprar el diario en aquellas épocas, recortar y pegar los grandes momentos de Walter Figueroa.

Desde sus inicios en La Cigarra de Coco Mendes, pasando por los años defendiendo la casaca de Clear, hasta su última temporada donde jugó su último partido sin saberlo hasta alejarse poco a poco de la actividad. Actualmente juega en Veteranos en la Liga de Comodoro.

Entre tantas historias que contó, llamó la atención cuando compartió un asado con el vice presidente de la Nacion 2003 -2007 con Daniel Scioli.

“Nosotros jugamos un amistoso en Buenos Aires y luego vinieron ellos a Comodoro. También nos invitaron a jugar un torneo que organizaba Scioli. Estaba Villa La Ñata, estaba River que estaba con otro nombre y venían de jugar un Sudamericano. Fue un tema poder ir porque en ese momento no nos dejaban jugar Futsal AFA, y nos querían suspender”, recordó.

Entre tantos mensajes que llegaron durante la entrevista, le pidieron que cuente la anécdota de la cena en la casa de Scioli. "En ese partido con Villa La Ñata que nos hizo ir a jugar Cristobal López era en el gimnasio de Villa La Ñata, y a una cuadra estaba su casa. Fuimos a un asado, nos atendieron de diez. Estaba su ex esposa (Karina Rabolini) y el doctor (Alfredo) Cahe que contó anécdotas de Maradona y terminó tocando el piano. La verdad que la pasamos espectacular allá en ese viaje. En el quincho estaban los trofeos de Scioli, la lancha con la que corría.

Figueroa fue más allá y recordó: “A nosotros nos impresionó la bodega de vinos que tenía. Cahe nos fue mostrando toda la casa, el museo donde estaban las cosas de Scioli. La mesa era inmensa, y los sillones para comer tremando. Primer plato, plato principal, el mejor vino. La verdad que ese fue un lindo viaje con el futsal”.

MAXIMO GOLEADOR DE LA SELECCION ARGENTINA

El dirigente Ferreira de las Casas es un histórico del futsal y el “Oreja” recordó que una vez lo llamó por teléfono y lo sorprendió. “Estaba de viaje, y me llama para decirme que estaba leyendo unos papeles no se donde, y me dijo que era el máximo goleador de la Selección Argentina. Me sorprendió, y me preguntó qué sentía. Yo no sabía que decirle, pero nunca lo confirme y no recuerdo cuántos goles eran. Tal vez ya me pasaron, no lo sé”, confesó Figueroa entre risas.

Walter jugó División de Honor, Sudamericanos y Mundiales. Fueron años intensos jugando al Futsal y en el cierre de la nota agradeció a todos los comentarios a lo largo de la entrevista, y le mandó un saludo muy especial a su mamá que aún conserva todas las camisetas de los clubes que defendió como así también de las medallas, fotos y hasta las acreditaciones de cada certamen.

