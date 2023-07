En el avión, a punto de despegar de Lima (Perú) rumbo a Buenos Aires, Javier Fernández contesta el mensaje con la palabra de la azafata de fondo. Mientras escucha las recomendaciones típicas antes de volar, el comodorense le contó a Pasta de Campeón lo que vivió en el kartódromo La Chutana ubicado en Lima, Perú.

"Me voy con la mochila cargada de una emoción enorme. Hace mucho tiempo no vivía algo así. Fue una carrera muy linda, comenzamos de menor a mayor, conociendo la pista que no la conocíamos. Fuimos con un motor propio, y el chasis se alquiló acá", le comentó Fernández a PDC en el inicio de una charla por whatsapp antes de emprender el regreso a Buenos Aires. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA