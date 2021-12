Uno de los que reaccionó a ese escándalo fue nada menos que Ubaldo Matildo Fillol, el mejor arquero de la historia del fútbol argentino.

"No lo conozco a Suárez. A lo mejor es un tipo humilde, pero con esa actitud quedó como un desagradecido. Hay que tener grandeza y ser agradecido en la vida. Cuando el FC Barcelona lo dejó, el Cholo lo llevó al Atlético y fueron campeones, es un desagradecido", afirmó el Pato en diálogo con Radio La Red.

"Esto de Simeone lo hizo porque él se quiere ir del Atlético de Madrid. Para mí no hay retorno de esto y él lo sabe, porque es un muchacho del fútbol, con mucha experiencia. Habrá dicho 'con esta actitud no tengo retorno'. Pero no tuvo memoria sobre cuando llegó, como llegó y por qué llegó", agregó.