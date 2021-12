(Pata de Campeón - ADNSUR) - En la Argentina finalizó la actividad deportiva con el triunfo de Barracas Central contra Quilmes en la Final del Reducido por el segundo ascenso. Pero en otros países habrá eventos en vivo para ver en este fin de semana de Navidad. Además TyC Sports pasará un clásico de cada fin de año.

Mañana 24 de diciembre a las 19 horas podremos ver el programa especial del periodista Fernando Lavecchia con los mejores goles, atajadas, patadas y curiosidades de este 2021. Al día siguiente, el mismo canal pasará de las 6.30 hasta las 20.30 todos los especiales desde 1994 a 2020. Para sentarse y disfrutar con imágenes pasadas del fútbol mundial.

Pero también habrá deporte con participación argentina a lo largo del mundo. El domingo hay varios partidos de la NBA. Los Oklahoma Thunder de Gabiel Deck enfrentan a los New Orleans Pelicans desde las 21 y a partir de las 23 los Denver Nuggets de Facundo Campazzo jugarán contra Los Angeles Clippers. Además, se verán las caras Jazz vs. Mavericks, Heat vs. Magic, Wizards vs. 76ers, Cavaliers vs. Raptors, Kings vs. Grizzlies, Spurs vs. Pistons y Bulls vs. Pacers.

El mismo domingo se jugará el tradicional Boxing Day en la Premier League de Inglaterra. los clubes decidieron mantener el calendario de partidos como estaba previsto, pese a la crisis sanitaria que está atravesando ese país por la gran cantidad de contagios de Covid-19 que hubo en las últimas semanas. Sí fueron suspendidos por múltiples casos en los planteles: Liverpool-Leeds y Wolverhapton-Watford.

En los partidos del 26 se destaca el del Aston Villa de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía contra el Chelsea a las 14.30 (hora argentina) por ESPN.

Además el puntero Manchester City dirigido por Pep Guardiola recibe a las Leicester a las 12 por la misma señal deportiva. También a esa hora juegan Burlnley-Everton, Norwich-Arsenal, Tottenham-Crystal Palace y West Ham-Southampton. La jornada se cierra a las 17 con el encuentro Brighton-Brentford con transmisión de ESPN.

Para los amantes del boxeo, el 25 tendremos para ver la la pelea entre ​Vito Mielnicki Jr. (9-1-0, 6 KO) y Nicholas DeLomba (16-3-0, 5 KO) por la división Welter. El combate será este sábado desde las 22 (hora Argentina) por ESPN.

Agenda deportiva completa de 24, 25 y 26 de diciembre

VIERNES 24 DE DICIEMBRE

NBA

00:30 Lakers vs San Antonio Spurs

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE

NBA

16:30 Milwaukee vs Boston Celtics

19:00 Phoenix Suns vs Golden State Warriors

22:00 Lakers vs Brooklyn Nets

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE

PREMIER LEAGUE

12:00 Burnley vs Everton

12:00 Manchester City vs Leicester

12:00 Norwich vs Arsenal

12:00 Tottenham vs Crystal Palace

12:00 West Ham vs Southampton

14:30 Aston Villa vs Chelsea

17:00 Brighton vs Brentford

NBA

17:30 Miami Heat vs Orlando Magic

20:00 Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors

21:00 Oklahoma Thunder vs Pelicans

22:00 Chicaco Bulls vs Indiana Pacers

23:00 LA Clippers vs Denver Nuggets