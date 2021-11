(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El Torneo Regional Amateur está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo 21 de noviembre comenzará a rodar la pelota y los diferentes clubes buscarán el ascenso al Federal A, tercera categoría del fútbol argentino. Mientras, los equipos mueven el mercado para reforzarse e incorporar nuevos entrenadores.

Jorge “Gato” Montesino vuelve a ponerse el traje de entrenador. Tras su paso por El Nacional de Ecuador, donde dirigió en la primera división en el 2020, el comodorense volverá a conducir un equipo, pero esta vez será en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves fue confirmado como nuevo DT de Sporting, un club de Punta Alta que compartirá grupo en el Regional con Huracán de Tres Arroyos y Juarense. En diálogo con Pasta de Campeón, el ex entrenador del “Globo” comodorense comentó que está con expectativas por este nuevo desafío.

El comodorense Jorge Montesino es el nuevo técnico de Club Atlético Sporting

“Ayer a la noche me llamó el presidente del club para comunicarme que me habían elegido para que me haga cargo del equipo principal y la verdad es que estoy muy contento y con muchas expectativas”, comentó el “Gato”.

Montesino estará viajando este viernes a las nueve de la mañana para sumarse cuanto antes a los entrenamientos: “Me puso contento porque vuelvo al ruedo, es un club ordenado con buenas instalaciones, con una hinchada muy similar a la de Olimpo que sigue y acompaña al equipo”.

“Estoy con expectativas de poder llegar y volcar todo el conocimiento adquirido en todos estos años. Siempre con la convicción de llegar y trabajar de una manera profesional como lo hice todos estos años. Agradecido de esta oportunidad para volver a trabajar en el fútbol, con muchas ganas de estar en Punta Alta para comenzar a trabajar”, finalizó.