(Exclusivo Pasta de Campeón - ADNSUR ) - El Deportivo Madryn es el campeón del Torneo Federal "A" 2021 y así se adjudicó el ascenso a la Primera Nacional, tras vencer el jueves en cancha de Arsenal de Sarandí a Racing De Córdoba.

Los chubutenses y el equipo de Nueva Italia llegaron a esta definición como ganadores de la Zona 1 y la Zona 2, respectivamente, por lo que el juego único y en terreno neutral fue la tercera final seguida que los de Puerto Madryn alcanzaban en el último año.

Datos y estadísticas del campeón

El "aurinegro" disputó 30 encuentros en la primera fase del torneo, en rueda de ida y revancha, con una marca de 16 ganados, 8 empates y 6 derrotas, lo que hace que el porcentaje de victorias sea de 53.3%, tras contar con 56 puntos conseguidos.

Histórico: Deportivo Madryn ascendió a la Primera Nacional

Mientras que, si se le suma la victoria ante Racing de Córdoba, el equipo de Madryn cuenta con un puntaje de 59 unidades y una eficiencia de 63.4%.

Por su parte, en cuanto a los goles anotados y recibidos, el "aurinegro" cosechó 40 goles a favor y 23 en contra, para una diferencia de gol de +17.

El plantel y sus números

Ricardo Pancaldo utilizó 32 futbolistas en Deportivo Madryn, para el plantel con el que logró el objetivo más importante de su historia de 97 años, el ascenso de Primera Nacional.

Rodrigo Migone, el delantero santafesino, fue el jugador que más veces jugó para el “aurinegro”; mientras que cuatro futbolistas jugaron solo un duelo en los 31 juegos con los que el equipo chubutense llegó a la segunda división del fútbol profesional.

Deportivo Madryn y Racing de Córdoba, la final del Federal A: todo lo que hay que saber

Además, el plantel campeón del Torneo Federal A contó sólo con dos jugadores con expulsiones: Alan Moreno y Nicolás Torres, en una oportunidad.

El “aurinegro”, picante en el complemento

El equipo chubutense cuenta con dos facetas, bien analizadas y que brindan datos en pos de entender el funcionamiento y la efectividad de los de Pancaldo durante lo que fue torneo.

Entre los momentos del ataque, el “aurinegro”, de 40 goles anotados en el campeonato tuvo su mayor cosecha ni bien comenzado el segundo tiempo: marcó 12 goles entre los 45 y 60 minutos, mientras que también gritó otros 7 entre los 60 y 75´, lo que totaliza 19, para un total de 47.5% de goles en esos dos tramos del encuentro.

El gol de Jeldrés que le dio el ascenso a la Primera Nacional a Madryn

Por su parte, entre los últimos 15 minutos y el tiempo adicionado, el conjunto sureño marcó 3 y 2 tantos, respectivamente.

Sebastián Jeldres así se erigió como el máximo artillero con 8 tantos, e incluso su último gol fue con el que el Deportivo Madryn ascendió a la Primera Nacional.

El final del primer tiempo, el punto débil

Deportivo Madryn sufrió 23 tantos a lo largo de los duelos de fase de grupos como de la Final ante los cordobeses.

Sin embargo, el talón de aquiles para los de Pancaldo –con Juan Marcelo Ojeda como arquero. fueron los últimos 15 minutos de la primera parte.

Fueron 6, el 26.08%, los tantos que sufrió el "aurinegro" en dicho períodos, Además, otro de los tramos de los duelos que sostuvo y en los que más tantos sufrió fue en el último cuarto de hora donde recibió 4 (17.39%) goles en contra.

Federal A: Racing de Córdoba agotó las entradas para la final ante Madryn

Goles son amores

Deportivo Madryn fue el cuarto equipo más goleador de la Zona 1 (39), frente a los 44 que anotó Sportivo Peñarol de San Juan y el sexto respecto a los 31 equipos que conformaron los dos Grupos de la primera fase del Federal A. Aunque si contamos la victoria en la final será quinto con 40 gritos.

Por su parte, entre la "valla menos vencida", el "aurinegro" es el quinto equipo con menos goles sufrido en su arco, con 23, mientras que el mejor fue Racing de Córdoba fue el menos goleador por sus rivales, con 19, aunque se le debe sumar el gol de Jeldres de Sarandí.

Deportivo Madryn partió a Buenos Aires para disputar la final por el ascenso

La carta de gol

Sebastián Jeldres es la carta de gol de los madrynenses, ya que desde su función como atacante le dio la mayoría de tantos a su equipo.

En total anotó 8 tantos (en 30 juego disputados, con 21 de titular y 9 de suplente).

Detrás del ex Independiente de Neuquén se encuentra Fabio Giménez quien marcó 6 (5 de penal), mientras que con 4 completan el podio Rodrigo Migone y Emiliano López.

En total, fueron 15 los jugadores que marcaron la totalidad de tantos en el equipo de Chubut, con Jeldres que contó con el promedio de 20% en total de sus conversiones respecto a las que anotó el equipo fue sin duda la carta de gol.

Ricardo Sastre tras el histórico ascenso de Deportivo Madryn: “Esto no tiene precio”

"Me acuerdo de mi padre que tiene 86 años y quería venir a la final en Sarandí. Y con Gustavo (Sastre) por emoción y demás le pedimos que se quede en Madryn. El fue ex presidente del club, tan laburante como nosotros, esta satisfacción no tiene precio”, así lo indicó Ricardo Sastre en charla con PDC, tras el pitazo final.

Así recuerda uno de los mellizos y parte de este logro institucional del equipo chubutense ante PDC y su padre sale como baluarte, en un grupo de trabajo que no se achicó y que venía de perder dos finales en un año.

“El autor intelectual de todo esto es mi padre, nosotros salíamos de la escuela a las 5 de la tarde y esperábamos a él con la leche y después nos íbamos al club, donde cenábamos, mientras nuestro padre estaba en reunión de Comisión Directiva”, agregó.

Terribles imágenes: detuvieron a 40 hinchas de Racing de Córdoba tras la final con Deportivo Madryn

Por su parte, su hermano Gustavo, marca el valor de la institución “aurinegra” que cuando asumió como presidente de la institución llevaba 22 años sin ser campeón, no tenía estadio, infraestructura que hoy los muestra como una casa deportiva pujante y de múltiples ofertas a la comunidad.