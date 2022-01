(Pasta de Campeón - ADNSUR) "En la vida hay que ser agradecido", dice Maximiliano Montesino y lo demuestra con acciones. El Gatito volverá a ponerse el buzo de arquero para defender los tres palos de Tiro Federal, el equipo que le abrió las puertas luego que venció un duro cáncer que lo tuvo a maltraer.

Maxi dio la noticias en sus redes sociales. "Feliz, me llamó el presidente para que vuelva a atajar. Ahí estaré cuando me recupere", indicó. Y a modo de reflexión sentenció. "En la vida hay que ser agradecido, fue el primer club después de lo que me pasó para que vuelva".

El Gatito fue convocado en su regreso tras vencer al cáncer por Gustavo Varas, quien lo llamó para saber si estaba para dirigir una categoría y surgió la chance de atajar.

Así a los 35 años y tras luchar contra una dura enfermedad volvió atajar en cancha grande, desafío que vuelve afrontar en este 2022, con la ilusión intacta.