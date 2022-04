El “Corto” Eric Castro se despidió de Jorge Newbery: “gracias pueblo aeronauta”

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Se suma una nueva baja en el Club Jorge Newbery. Junto a Marcos Rilo, Kevin Flores, Gastón Barrientos, Lucas Reynoso, ahora Eric “Corto” Castro.

Se viene una nueva etapa para el “Lobo” con recambio de jugadores luego del Torneo Regional donde quedó en la puerta del ascenso.

El volante ofensivo Eric Castro fue una de las figuras del Lobo durante el torneo local y en instancias decisivas en el Torneo Regional Amateur. Sin embargo hoy le toca despedirse como jugador del club del cual es hincha.

En sus redes sociales publicó, ”hermosos momentos vividos hoy me tocó disfrutar una vez más, rodeado de buenos compañeros y amigos que me hicieron sentir uno más desde el primer día. Agradecido por las personas que me ayudaron y estuvieron cuando lo necesitaba”.

“Hoy me toca despedirme del club que soy hincha al cual di todo, bien o mal pero siempre con el corazón, alegrías y tristezas, recordando el ascenso que no es poca cosa, campeonatos y regionales donde pasamos mil y una, donde te toca vivir momentos que son únicos, no nos debemos nada. Gracias pueblo aeronauta pronto nos volveremos a encontrar”, culminó el jugador del Lobo Eric Castro que buscará nuevos rumbos para continuar jugando al fútbol.