El delantero cordobés Paulo Dybala quedó desafectado hoy del seleccionado argentino de cara al partido del próximo martes ante Bolivia, en La Paz, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de fútbol para el Mundial Qatar 2022.



Dybala no se recuperó de "un cuadro abdominal", según informó prensa de AFA, que lo dejó al margen del triunfo 1 a 0 ante Ecuador en La Bombonera.



"No se encuentra en condiciones para la práctica deportiva", informaron desde la AFA y por lo tanto no acompañará a la delegación que hoy se instalará en la capital boliviana en busca de atenuar lo máximo posible los efectos de los 3600 metros sobre el nivel del mar.



Argentina enfrentará a Bolivia el próximo martes a las 17 por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Hernando Siles de La Paz.