De Comodoro a jugar el Mundial: los cinco futbolistas que van por la gloria con Argentina en el Fútbol 7

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - A través de un comunicado oficial enviado a la Liga Comodoro Cup, presidida por Marcelo Chiguay, la Asociación de Fútbol 7 de Argentina hizo la convocatoria oficial para las y los futbolistas de Comodoro Rivadavia que representarán a la ciudad el próximo mes de noviembre en Brasil. Por ese motivo, Pasta de Campeón y ADNSUR dialogó con los actores principales del histórico suceso.

La jugadora “multideportes”, Tatiana Colineschenco, comentó sus sensaciones de recibir el llamado en un deporte “nuevo” para ella, tras dejar atrás una vida ligada al balonmano de su niñez.

“Siempre es un sueño para todo deportista vestir la camiseta y representar a su país. No me lo esperaba, conocí la modalidad de fútbol 7 este año recién, en el retorno de la competencia en el post pandemia. Nos anotamos al torneo que se realiza en Santa Lucía y la verdad que me encantó, porque tiene una dinámica muy buena para el desarrollo de juego”, detalló la jugadora de 30 años, que defiende los colores de “Abrazo de Gol”.

La volante central participó junto a sus compañeras del Torneo Nacional disputado en Buenos Aires en el mes de octubre, “con la expectativa alta de un torneo de esta magnitud. El grupo que se formó fue muy bueno, llegamos a la final, donde justo me lesione y no pude completar la participación. Ahí nos quedamos con el gusto de que podíamos llegar a más”, señaló.

Sin embargo, justo antes de la final, le comentaron el seguimiento de la Selección sobre su desempeño. “La convocatoria formal llegó el viernes pasado y recién ahí tomas la dimensión de lo que se va a vivir. Estoy concentrada en disfrutar del torneo que vamos a vivir. El DT me habló para continuar jugando de 5, así que iré con la mente en sumar la mayor cantidad de minutos posibles”, indicó Colineschenco.

Por su parte, la joven Lucia De Brito había sido convocada previamente en agosto, donde viajó junto a la Selección a disputar un certamen nacional y así conocer a sus compañeras. “El torneo se organizó para que las jugadoras puedan jugar juntas y conocerse. Es un lindo grupo, no conocía a ninguna de las chicas, pero nos recibieron muy bien tanto a mí en la femenina como a Salvador en la masculina. Ahora contenta también por las convocatorias de Tati y Laura, vamos a tratar de dejar el nombre de Comodoro y Rada Tilly bien arriba”, sostuvo.

Asimismo, la futbolista de 23 años que juega para “Comodoro Fútbol Club” remarcó: “para cualquier persona es un sueño vestir la celeste y blanca en cualquier deporte. A mí nunca me había pasado, así que daré todo. Yo empecé a jugar al fútbol 7 hace 4 años atrás, siempre en los torneos organizados por Mauricio Chiguay. Y es una dinámica hermosa, donde tenes lo lindo del futsal combinado con más espacio y te da la posibilidad de jugar más libre”, expresó.

Ahora, De Brito se prepara junto a sus colegas para el desafío en Brasil. “Ya tengo la cabeza metida en el Mundial. Me siento cómoda jugando de delantera, aunque cuando viaje previamente me probaron de volante. Jugué varios partidos así, pero iré preparada para la ofensiva”.

Completando la convocatoria, el último miércoles Laura Carrizo recibió la confirmación de que se sumará junto a Colineschenco y De Brito a la Argentina rumbo al campeonato del mundo.

Tras el llamado, Carrizo -formada en Caleta Córdova y actualmente vigente vistiendo la camiseta del “Puerto” en cancha grande y de “Esa es” en Fútbol 7- reconoció: “estoy shockeada. El miércoles a la noche cuando me llamaron y me dijeron que la Selección necesitaba una jugadora más e iba a estar convocada no lo podía creer. Es el sueño de la piba, por eso voy a dar todo para que se haga realidad de la mejor manera”.

Emocionada, la volante por izquierda de 31 años mencionó: “Para mí esto es un sueño. Soy una jugadora de barrio, donde arranque de chica jugando en Caleta Córdova, mi club, que hoy en día se hizo en fútbol femenino en cancha 11 y sigo ahí. Por eso que ahora se dé esta oportunidad es magnífico, estoy muy feliz”.

La selección femenina nacional de Fútbol 7 está ubicada tercera a nivel mundial, y quedó subcampeona de la Copa América perdiendo 1-0 con Brasil. Por lo que las comodorenses irán por la revancha en suelo carioca, tratando de buscar el mejor resultado posible y soñando con el título del mundo.

En el caso de la Selección masculina, en su última participación mundialista quedó afuera de la competencia en cuartos de final. Por ese motivo, Gonzalo Maurizio y Salvador Robacio viajarán para “patear el tablero” y cambiar la suerte para la albiceleste.

“Uno no cae a la realidad de la magnitud que va a ser el evento. Es el sueño de todo jugador, vestir la camiseta, ya sea de tu provincia, tu ciudad y en este caso junto a Salvador nos toca vestir la camiseta de Argentina y es un gran honor”, destacó Maurizio, a menos de un mes del campeonato en Brasil.

En ese contexto, el delantero de 28 años que representa al club “Atila” sostuvo: “hay que estar preparados y a la altura de esta competencia. Tenemos que llegar bien física y mentalmente para afrontar este mundial”.

La citación llegó tras el desempeño de la Selección de Comodoro Fútbol 7 en el torneo Nacional. “La verdad que estábamos confiados de que teníamos plantel para buscar el título, ya que teníamos buen juego colectivo como individual, buen pie en muchos jugadores. No se nos dio en los resultados, pero hay que seguir trabajando y corregir los errores”, resaltó.

Con respecto a la convocatoria, Maurizio explicó: “fue algo único. Sinceramente aún no lo puedo creer. Yo estaba concentrado en hacer un buen papel con Comodoro, queríamos salir campeones y tratar de hacer lo mejor posible. Cuando terminó nuestra etapa me llamaron y agradezco la convocatoria, a mis compañeros que nos apoyaron, es algo muy importante”.

Por su lado, Salvador Robacio -defensor de 33 años que juega para “La voz”- tuvo la oportunidad de estar en agosto convocado previamente junto a Lucia De Brito y conocer el plantel de la Selección argentina. “El ponerse la camiseta, imaginarse la adrenalina que uno siente, hay que poner la mente fría y ser lo más centrado, enfocándote a lo que te solicitan. Gracias a Dios hicimos un buen papel, me fue muy bien en mi puesto de defensor. Pero me adelantaron que era una preselección y que se iba a definir todo en el Nacional que se disputó en Escobar”, explicó.

“Allí no nos acompañaron los resultados con Comodoro, pero como capitán y referente del equipo traté de levantar a mis compañeros y por suerte salimos todos bien, porque sabíamos el desempeño que habíamos hecho”, agregó.

Después del sabor amargo, llegó finalmente el llamado para ambos jugadores. “Ahí nos confirmaron la convocatoria a la Selección. Sinceramente, celebramos con un gran abrazo y toda la selección de Comodoro nos apoyó y felicitó. Fue un momento muy lindo”, recordó Robacio.

Para reunir los gastos restantes del viaje y estadía en Río de Janeiro, las jugadores y futbolistas comodorenses realizan en conjunto una venta de pizza que tuvo una gran repercusión en la comunidad.

“Estamos haciendo un sacrificio muy grande para poder viajar. Por suerte contamos con ayuda del Estado municipal, a través del Ente Comodoro Deportes. Pero igual seguimos con la venta de pizzas para poder solventar los gastos por completo. Realmente se siente el acompañamiento de todos los familiares, amigos y conocidos de toda la ciudad”, recalcó Maurizio.

Al analizar un posible desenlace en el certamen que afrontarán, tanto Gonzalo como Salvaron fueron claros en su objetivo: “Apostamos a pasar los cuartos de final y meternos entre los cuatro mejores equipos del mundo. Y a su vez nutrirnos de la experiencia y traerlo a Comodoro para que el fútbol 7 siga creciendo”, concluyeron.