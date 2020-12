Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo DISFRUTE LOS MEJORES MOMENTOS DE MI VIDA CON VOS! Colgados del palco, yo relatándote los penales cuando te ibas afuera porque preferías no verlos, los abrazos cuando le ganamos al Palmeiras en Brasil.", escribió la hija del Diez en su cuenta de Instagram. TERMINA DE LEER ESTA NOTAHACIENDO CLICK ACA