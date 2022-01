(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Jorge Newbery de Comodoro logró un buen empate en Río Gallegos y todo se definirá en la capital petrolera. Ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador y el “Alviberde” no pudo aprovechar el jugador de más que tuvo durante 45 minutos.

Tras el partido, el DT del “Lobo”, Sergio Busciglio, dialogó con LaCienPuntoUno y destacó el buen planteo del equipo comodorense. “Fue un partido como una final, cerrado, reñido en una cancha totalmente difícil. Nosotros tácticamente hicimos como lo quiso el técnico, nos encontramos con que nos quedamos con un jugador importante y nutrimos todos los espacios”.

“Fuimos ordenados y fueron pasando los minutos, faltando algunos minutos busque jugadores que puedan desequilibrar, pero nos llevamos un buen resultado. Erramos muchos goles y si hubiésemos anotado alguno se iba a abrir el arco”, comentó.

Sobre la expulsión de Franco Domínguez, Busciglio comentó que “podes cobrarla o no a la amarilla, en general no la cobran, lo cobró el árbitro y hay que respetarlo. Al no tener al Flaco tuvimos que correr más que la costumbre”.

“Cárcamo no va allegar y con Elorrieta estamos tratando de que pueda llegar”, finalizó el entrenador sobre el partido de vuelta.