El jefe de Gabinete de Jair Bolsonaro confirmó este martes por la tarde la organización de la Copa América en Brasil. Aunque la Conmebol ya había adelantado que habían llegado a un acuerdo con las autoridades, las críticas y reclamos por la situación sanitaria habían puesto en duda el certamen continental. Pero todo quedó a un lado: desde el gobierno local aseguran que se jugará de todas maneras.

"Copa América confirmada en Brasil. ¡Ganó la coherencia! Brasil alberga partidos por la Libertadores, Sudamericana, por no hablar de los campeonatos estatales y brasileños, y no puede darle la espalda a un campeonato tradicional como este. Los partidos serán en Mato Grosso do Sul, Río de Janeiro, Brasilia y Goiás, sin público", escribió en su cuenta de Twitter Luiz Ramos.