Beto Alonso fulminó a Passarella tras su regreso al Monumental: "No quería salir con él a la cancha"

Norberto Alonso, ídolo de River Plate, hizo pública su mala relación con Daniel Passarella, al confesar que no mantiene diálogo con el exdefensor que fue homenajeado por la entidad de Núñez, en su condición de campeón del mundo 1978.

El exmediocampista de River reveló que para él "no se negocia con los que le hicieron tanto daño a River". En este sentido, el exnúmero 10 y campeón del mundo con River apuntó lo que muchos hinchas del club millonario piensan en la calle: "Yo sé lo que pasa en la calle, la gente no lo quiere. Cuando la gente te abrió las puertas del Monumental y vos los traicionaste, no hay vuelta atrás". remarcó.

Alonso y Passarella fueron parte de un homenaje por los campeones del mundo como Héctor Enrique, Oscar Ruggeri, Ubaldo Fillol, Franco Armani, Roberto Ayala y Pablo Aimar (como colaboradores del cuerpo técnico de Lionel Scaloni)

“Él (Passarella) me invitó cuando hacía campaña para presidente y le dije que no. Sabía que por su soberbia algo le iba a pasar a River. Ayer (por el domingo último) me vino a hablar. No quería salir con él a la cancha. No quería poner incómoda a la gente que estaba alrededor”, cerró el también exjugador de Vélez Sarsfield y Olympique Marsella en nota concedida a ‘D Sports’.