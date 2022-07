Sebastián Battaglia se sentó en el living de Animales Sueltos este viernes por la noche para tener una entrevista mano a mano con Alejandro Fantino, tras su polémica salida de la dirección técnica de Boca Juniors hace pocos días.

"El equipo estaba teniendo buen funcionamiento, estábamos bien grupalmente y fue duro quedar afuera de la Copa. En ese momento conteste una pregunta que me hicieron, si hoy me pongo a pensar quizás lo tenía que haber dicho antes y no en ese momento. En ningún momento sentí que iba a ofender a nadie, ni a jugadores ni a nadie. Quizás estuvo fuera de término, podía haber sido en otro momento".