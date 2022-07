Este mediodía, Alejandro Fantino fue entrevistado en Intrusos y habló absolutamente de todo en su carrera. Una de las cosas que contó, fue que su último paso por ESPN no fue del todo llenador para el periodista ya que se sintió un poco ninguneado por sus colegas deportivos.

"Yo me sentí que no encajaba y que todo lo que venía o vengo estudiando no cerraba con nada en los análisis futbolísticos. Me di cuenta en un cruce con Mariano Closs, que me dijo que yo quería analiza sensaciones y que él quería hablar de fútbol, cosa que quizás tenga razón", remarcó.