Boca se prepara para disputar una nueva llave en la Copa Argentina. El miércoles se tendrá que medir ante Ferrocarril Oeste y el director técnico de los xeneizes, Sebastián Battaglia, demuestra que no le tiembla el pulso a la hora de decidir quienes están a la altura de las circunstancias para este encuentro. El entrenador no quiere desmanes en el plantel y por eso busca responsabilidad de todos sus jugadores, sean o no grandes y experimentados.

Por eso el entrenador no dudó en margina a Marcos Rojo y Darío Benedetto del plantel que el miércoles jugará en La Rioja, con estadio lleno por estar las entradas agotadas.

Ambos jugadores faltaron a la última práctica y Battaglia decidió tomar esa decisión. El hombre más ganador en la historia de Boca quiere dar un firme mensaje sobre el código de conducta establecido en el club de la Ribera.