Pablo Barrientos continuó la nota exclusiva con Pasta de Campeón contando lo que fue su última etapa conflictiva en Nacional de Uruguay y luego declaró sobre su sueño más grande en el “Lobo”: el ascenso.

"La última parte de mi etapa en nacional no fue buena, no accedí a algunas decisiones económicas y estaba trabajando apartado. Después paso todo lo del coronavirus y no soy ajeno a otro jugador, vengo sin ritmo como la mayoría", remarcó.