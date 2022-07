El periodista deportivo, Flavio Azzaro, dio una entrevista en la que confesó que odia a Rosario Central y rápidamente el video se viralizó a través de las redes sociales.

“Yo viajé muchas veces a ver a Racing al interior. La gente de Central tiene un odio muy profundo por lo ajeno a Central. Más que nada a los porteños. Aunque yo no soy porteño porque no nací en Capital, si no en Avellaneda, para ellos somos porteños, es imposible no odiarlos“, comenzó diciendo el ex columnista de TyC Sports. MIRÁ EL VIDEO DE AZZARO EN VIVO HACIENDO CLICK ACÁ