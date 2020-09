El delantero uruguayo Luis Suárez, flamante incorporación del Atlético de Madrid, fue convocado por el técnico argentino Diego "Cholo" Simeone para el encuentro de mañana frente a Granada, por la tercera fecha de la Liga de España.



Suárez llegó esta semana procedente del Barcelona FC tras seis años, pasó la revisión física y se entrenó el viernes por primera vez con el equipo "Colchonero". Como no presentó inconvenientes, Simeone ya lo citó para el encuentro de mañana a las 11 hora argentina en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.



"Lo importante es que Suárez estuvo convencido desde el primer momento en que este era el lugar para seguir estando vigente, para demostrar que es un delantero importante. Cuando un jugador llega al Atlético con ganas casi siempre le va bien. Sus compañeros lo recibieron con mucha ilusión y entusiasmo, espero que se adapte lo más rápido posible y pueda mantener sus números históricos", declaró Simeone, en conferencia de prensa, sobre el goleador.



Suárez fue citado entre seis delanteros junto con el argentino Ángel Correa, el portugués Joao Félix, el serbio Iván Saponjic, el brasileño Diego Costa y el juvenil español Sergio Camello.



Para el Aleti será el debut en el torneo local, ya que no jugó las dos primeras fechas por haber participado de las finales de la Champions League en Lisboa, donde quedó eliminado en los cuartos de final a manos de Leipzig de Alemania.



El "Cholo" Simeone explicó que "no decidí si Suárez jugará el partido ante el Granada desde el inicio o en el segundo tiempo. Estoy con ilusión, ganas y energía, agradezco a todos los que me apoyaron durante el tiempo que estuve afuera por la Covid-19", remarcó.

Fuente: agencia Télam