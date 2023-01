(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Angel Di María tomó una decisión en el corto plazo que lo lleva a analizar su futuro y es por ello que la Selección Argentina es el presente inmediato.

Primero, habló sobre lo que sucedió tras conquistar el Mundial de Qatar. "Todavía no caí. La gente te lo hace recordar a cada momento. Cuando ves fotos o imágenes, el video de (Gonzalo) Montiel lo veo constantemente. Uno va cayendo poco a poco de lo que logró. Eso nos hace muy felices. Nos damos cuenta de lo que logramos para la gente. Era lo que más deseábamos, es imposible olvidarse. Lo veo en los que tiene 50 o 60 años y siguen hablando del tema", comenzó “Angelito”.

"Estamos para un poquito más, no sé cuanto. Vamos a ir año a año, cómo va la cosa y cómo me voy sintiendo yo. Estos guachos me volvieron loco. Me convencieron para seguir después del Mundial, Paredes me insistió mucho. Es la ilusión que tengo, pero como digo siempre es la decisión del técnico", aseguró Di María con respecto a su continuidad en la Selección después de disputar el torneo en Qatar.

Por otro lado, con respecto a Lionel Scaloni, el "Fideo" fue contundente: "Es muy difícil que se vaya y tiene para muchos años más. Demostraron con actitud, frialdad para decidir entre un jugador y otro ser un gran cuerpo técnico. Hicieron que no se note la diferencia cuando jugaba uno u otro. Ellos lo supieron hacer con una Selección como Argentina".