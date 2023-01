"No van a ganar nada más": Zlatan Ibrahimovic liquidó a la Selección Argentina con duras críticas

Zlatan Ibrahimovic sigue dando que hablar en el mundo del fútbol y no deja las polémicas de lado. En esta oportunidad, el sueco lanzó explosivas declaraciones contra los jugadores de la Selección Argentina.

Esta vez, dedicó una parte de su intervención en el programa matinal de France Inter, donde promocionaba la película de Guillaume Canet Astérix y Obélix: el Imperio del Medio, para referirse al comportamiento de los jugadores argentinos durante la Copa del Mundo de Qatar.

“Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina, porque no van a ganar nada más”, inició.

Durante la entrevista, Zlatan lamentó que Kylian Mbappé no pudiera conseguir la Copa del Mundo, pese a haber convertido un triplete en la final ante la Albiceleste. “Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”, expresó el ex Barcelona e Inter de Milán.

Zlatan Ibrahimovic viajó a Francia para promocionar Astérix y Obélix: El Reino Medio, la película protagonizada por Guillaume Canet y Gilles Lellouche, en la que el propio futbolista hace su debut como actor. En el film interpreta al personaje de Caius Antivirus, un centurión romano. Ibrahimovic tiene características físicas muy similares a las de este personaje, dada su alta estatura (1,95 metros) y su imponente físico.