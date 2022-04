(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Llegó a los 15 años a Comodoro, desde Río Gallegos, su ciudad natal, y desde entonces intercambio destino con esta ciudad y la pelota bajo el brazo. Ariel Vega volvió por segunda vez a la Comisión de Actividades Infantiles y otra vez lo hizo desde Boxing de Río Gallegos, el club donde se inició futbolísticamente. Paradojas del destino, el volante completó su formación en la CAI y ahora busca revancha, sabiendo que el equipo comodorense quiere hacerse fuerte y ascender al Federal A.

En las últimas horas Vega dialogó con PDC y aseguró que "es algo muy lindo volver al club”, donde llegó cuando era solo un chico.

“Es algo muy lindo volver al club que me abrió las puertas cuando era chico. La verdad que estoy muy contento por estar acá. Me recibieron de la mejor manera como cuando era chico. Ahora queda entrenar y esperar a que venga el torneo”.

Vega tiene 22 años, juega de volante central, pero en Boxing también alguna vez lo hizo de marcador central, en la línea de fondo. Admite, que en su caso le gusta más jugar de cinco, tener más espacios y poder distribuir. Sin embargo, estará donde lo necesiten.

"Tienen para ver adónde me van a acomodar” - dice entre risas - “Yo creería que me van a poner de volante central, pero el último torneo jugué de central y aprendí bien la función del puesto. Es mi caso, la verdad es que me gusta jugar más de volante central, porque tenés un poco más la pelota. De central no tenés tanto roce con la pelota, pero igual hay que marcar. Así que me siento más cómodo jugando en el medio”.

Respecto a su llegada, Vega asegura que influyó mucho la cuestión económica, pero también el objetivo del Azurro de buscar el ascenso. "Me llamaron con esa condición, de querer armar un plantel para dar pelea, tratar de ascender y pelear un lugar. Así que por ese lado quise venir igual. Sé que va a ser complicado ganarse un lugarcito, pero bueno, hay que intentarlo”.

Ariel ya se instaló en los departamentos que tiene la CAI en el interior del club. Sabe que es difícil estar lejos de la familia, pero es un esfuerzo que tiene que hacer para seguir creciendo.

“Me vine solo, voy a estar en la pensión del club, pero estoy muy cómodo acá. Ahora hay que esperar el inicio del torneo e ir agarrando ritmo, porque quiero competir por un lugar. Tuve la suerte de tener técnicos que si no competías por un lugar no te ponían. Así que eran siempre los entrenamientos a mil. Acá quiero tratar acá de hacer lo mismo: meterle esfuerzo, sacrificio, y entrenar día a día”, sentenció.