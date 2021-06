Esta sábado 26 de junio se cumple una década del descenso de River a la segunda división del fútbol argentino por primera vez en su historia, y los hinchas de Boca se preparan para cargar a su eterno rival por haberse ido a la B.

Mediante redes sociales, los fanáticos de Boca mostraron algo de lo que prepararon para recordar el día del descenso de River. En la imagen se puede ver un afiche que dice "10 años y todavía no me dijiste ¿Qué se siente? Esa mancha no se borra nunca más".