¿Qué dijo Rodrigo Mora, en su visita a Comodoro, sobre el futuro de Gallardo?

El ex delantero "millonario" Rodrigo Mora llegó a Comodoro Rivadavia invitado por la filial local "Enzo Francescoli" para compartir esta noche una cena con 250 invitados y visitar además la escuela de fútbol de la "La Super Económica".

El uruguayo jugó 184 partidos en River, marcó 41 goles y conquistó nueve títulos desde su llegada en 2012.

Rodrigo Mora brindo una conferencia de prensa este mediodía en el Hotel Lucania y compartió sus sensaciones al visitar por primera vez Comodoro Rivadavia, que lo recibió con 30 grados de temperatura y sin viento.

Mario Argenta se comunicó con el uruguayo para visitar filiales, pasó por Galvez donde recibió mucho afecto y Comodoro es la segunda escala. Visitó algunas provincias para jugar al fútbol pero el sur no lo conocía. Antes de comenzar la charla vio que había un padre con su hija y se levantó para firmarle la camiseta.

"A dos años de mi retiro sigue siendo difícil mi presente. Aún cargo con un duelo que no asimilo. No fue sencillo tener que retirarme a los 31 años, uno ama resto y es lo único a lo que se dedicó. Uno ama esto y no poder hacerlo se complica mucho", confesó Mora.

El uruguayo tiene 9 títulos y lo que más valora es "el afecto de los hinchas y mis compañeros junto al de los dirigentes. Eso algo que no tiene precio. Hoy voy al club y me siguen demostrando cariño y soy un jugador más. Entro al vestuario y charlo con Marcelo (Gallardo) y con mis compañeros. Eso es lo que me llevo, más allá de los títulos, el afecto de todo el mundo riverplatense", remarcó Mora en conferencia.

A GALLARDO LE DICE LO QUE TODO HINCHA QUIERE

Con Marcelo Gallardo se conocen hace mucho. Compartieron entrenamientos, pretemporadas, vestuarios y logros deportivos. Al ser consultado por Pasta de Campeón sobre el futuro del entrenador aseguró: "El deseo es que se quede, que nos siga dando alegrías. Marcelo en poco tiempo ha logrado muchísimo en River, es un técnico que vive para River. Nosotros lo vimos así, siempre está pensando en cómo mejorar a cada jugador y el premio es ese, todos los títulos que consiguió. Deseamos que se quede, opinar sobre su decisión ya se nos va de mis manos. Mi idea es que se quede".

Mora estuvo en los festejos del último título obtenido por el "Millonario". Y si bien lo disfrutó como todo hincha, hay algo que todavía duele, una herida que no cerró. "Me hubiese encantado estar adentro de la cancha. estoy intentando dejarlo atrás pero no es fácil. Hoy River está en un gran momento, viendolo de afuera te das cuenta de la intensidad que tiene sobre el resto y eso es trabajo de todos junto al cuerpo técnico", graficó.

Sobre el último festejo, y la celebración de esta noche con hinchas comodorenses, Mora aseguró con una sonrisa. "En los últimos años River viene a pura fiesta. Venimos de festejar un título en los últimos días, hoy es 7, dos días después, vamos a festejar ese recuerdo de la Copa Libertadores. Me tocó vivirlo de cerca con todos mis compañeros, fue algo único que para el hincha de River no se lo va a olvidar de por vida", aseguró.

El ex delantero habla de su retiro y aún duele. Es un duelo que aún no finalizó, y lo reiteró en varios periodos de la conferencia. "Son cosas de la vida que con el paso del tiempo van a ir curando", sentenció.