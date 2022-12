(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Mientras la expectativa crece a cada instante, Mónica Ferrarotti, la madre del ex Racing, habló con Urbana Play 104.3 FM y, primero, contó cómo vive la previa: “Se sufre muchísimo y cada vez más. Hoy estoy súper nerviosa porque, con cada pasito, te ponés más nerviosa y más ansiosa”.

Y, claro, enseguida se refirió a cómo está físicamente De Paul, una de las dos dudas que tiene Scaloni de cara a la formación titular: “Estuve anteayer con Rodrigo y estaba bárbaro. Yo lo vi contento y perfecto físicamente”.

“No sabíamos de dónde habían salido todas las noticias. Me llegaban mensajes preguntándome ‘¿qué pasa?’ y yo también me lo preguntaba. No sé por qué esa alerta. Hablo todos los días con él, entrena perfecto y está todo bien”, agregó.