El supuesto desgarro de Rodrigo De Paul fue el tema de conversación de este miércoles. Diferentes medios de comunicación informaron que el volante no podría ser tenido en cuenta para el partido ante Países Bajos y esto preocupó a todos los argentinos.

Este jueves, en conferencia de prensa, el DT habló de la actualidad física del jugador del Atlético de Madrid: “En principio el entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas. No sé por qué me preguntas qué pasa con De Paul. Es extraño. En principio está bien, hoy veremos la alineación. No sé de dónde sale esta información”.

“Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Siempre hay jugadores que entrenan aparte. Hoy tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido”, comentó.

“Él entrenó ayer. Veremos en el entrenamiento de hoy. Fideo también. Los jugadores que han jugado a veces decidimos que no hagan todo el entrenamiento. Hoy no puedo decir si estarán o no hasta antes de un partido. lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar, pero el que salga a la cancha tiene que estar bien. De eso no hay dudas”, remarcó el DT.