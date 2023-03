Argentina se tiño de alegría y fiesta con la primera presentación de la Scaloneta con las tres estrellas en el escudo.

Casi todos los campeones del mundo viajaron al país para formar parte del amistoso ante Panamá y Curazao, menos Alejandro Gómez.

El parte médico oficial habló de una lesión en el tobillo, la misma lesión que no le permitió jugar los últimos partidos en Qatar. Pero en la última semana surgió un rumor detrás de la no convocatoria del ex jugador de Arsenal de Sarandí.

El periodista Gonzalo Cardozo fue uno de los pocos que se animó a hablar del tema. En un video en Youtube, contó que la situación tuvo que ver con "Magia negra".

Según relató el periodista, "Papu" Gómez iba a ver una bruja, y en esas consultas pidió "un trabajo especial" para garantizar su lugar en la lista de convocados. "El costo fue Lo Celso", aseguró Cardozo, en relación a la lesión que sufrió el jugador del Villarreal y que terminó habilitando un lugar para Gómez.

A raíz de esto, en las redes sociales hablaron tras el primer tiempo 0 a 0 ante Panamá y le echaron la culpa al Papu Gómez.

