Sergio "Kun" Agüero mantuvo un cruce con un usuario en la red social Twitter.

El ex jugador del Manchester City fue increpado en redes sociales por sumarse a los festejos de la Selección Argentina -que le ganó la final del mundo a Francia- y fotografiarse con la copa.

Un usuario le dijo “no ganaste nada, deja de dar vergüenza”. Tras ese duro comentario, Agüero respondió con un emotivo comentario.

“Jeee, ya sé. Pero para mí sí, porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos todo”, dijo el exfutbolista.

Además recordó su problema de salud, que lo alejó profesionalmente de las canchas.

“Por lo del corazón no pude seguir pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me olvidaré jamás”, cerró Agüero.