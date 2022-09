“Como pica la comadreja”: El nuevo apodo de Messi que es furor en la Scaloneta

Luego del triunfo de la Selección Argentina por 3-0 ante Honduras, Lionel Messi se convirtió en tendencia por su nuevo apodo.

Atrás parece haber quedado “La Pulga” para quienes siguieron al crack argentino a lo largo de su carrera.

Este pasado viernes, luego de convertir un doblete, el futbolista del PSG fue señalado por sus propios compañeros como “La Comadreja”.

“Como pica la Comadreja”, le comentó Rodrigo De Paul. Mientras que Papu Gómez agregó: “Está como loca”,

Vale remarcar que este no es el único y nuevo apodo de Messi. Precisamente De Paul lo llama como “el pequeño”.

"Menos mal que me agarraste": De Paul habló tras el cachetazo a Messi

“Siento que la gente me quiere, que el grupo me tiene aprecio y me respeta, el cuerpo técnico confía. Pero para sentirte jugador de Selección tenés que ser ‘El Pequeño’, que es uno solo. Me siento muy querido y muy respetado. Eso no es poco”., señaló en aquella ocasión.