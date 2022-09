Ocurrió en Jujuy, donde un nene quiso sumarse a la ola de solidaridad para recuperar un perrito perdido. Tiene 7 años y ofreció la figurita de Lionel Messi del álbum del Mundial Qatar 2022 como recompensa.

La joven dueña del bulldog francés llamado “Francisco” puso una recompensa de 50 mil pesos.

“Estoy dispuesta a elevar el valor de la recompensa. Es mi compañero de vida. Yo estoy sola acá. No tengo familiares y Francisco es muy importante para mí”, había publicado Sol Ayos.

La joven contó que cuando llegó a su casa en el barrio Ejército del Norte la puerta estaba rota y su mascota ya no estaba. “Cuando siento que ya no puedo más, creo que él me da fuerzas para seguir buscándolo sin parar. ¡Me está esperando! Días y noches sin parar. Buscando, preguntando, pegando carteles, recopilando información. Él es mi único compañero acá en Jujuy”, expresó en su cuenta de Facebook.

Tras el revuelo, Gerónimo, que es hijo del jefe de Dalma, quiso ayudarla y ofreció dos figuritas muy deseadas de su álbum del mundial: la de Lionel Messi y la de Dušan Vlahovi, estrella de la Juventus.