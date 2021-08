"Coco" Muñoz conmovió a todo Chubut con un mensaje tras su hazaña en Tokio: "dí lo mejor de mí"

Eulalio "Coco" Muñoz contó en la mañana del domingo sus impresiones tras haber participado en la maratón olímpica en Tokio 2020.

Lo hizo por medio de un posteo en su cuenta de Instagram.

"Tengo tanto para decir, pero no creo tener en este momento las palabras perfectas para escribirlas, solo puedo dejarles estas imágenes que creo pueden demostrar un poco de lo que viví en mis primeros Juegos Olímpicos denominados #tokio2020", contó.

Además, describió: "la primera es de dos días antes de correr el maratón olímpico donde después de entrenar decidí que era momento de retractar la alegría que tenía por el hecho de estar viviendo esto acá en Sapporo junto a los mejores del mundo".

"La segunda es mi armadura del día de hoy, la remera de mi selección, de mi país, de mi gente, mojada y transpirada como termina siempre cada vez que la uso junto a la zapatillas más lindas del mundo. También con alguna mancha de sangre que demuestra que hoy era el día de darlo todo. Sepan que di lo mejor de mi, acá en la carrera y en la preparación que fue muuuuy larga donde estuve alejado de mis seres queridos a los cuales extraño muchísimo. Pero sabíamos que estamos era parte del proceso y se pudo pasar", agregó.

"Párrafo aparte para agradecer a Dios por brindarme las fuerzas, a mi familia por el apoyo , a mi novia y a su familia ( mi segunda familia) por todo el amor, al mejor entrenador de todos que Dios puso en mi camino, a mis amigos y a todos los que de alguna u otra forma me acompañan en este recorrido. Gracias a TODOS por los MILES de mensajes que me enviaron , gracias a ESQUEL por darme todo , gracias a GUALJAINA por tener una calidad ÚNICA de personas que me brindan siempre su apoyo y me hacen sentir muy querido! Es momento de decirlo, es momento de escribir 💬 SOY MARATONISTA OLÍMPICO! 🏃🏻‍♂️🇦🇷", añadió el deportista.

Finalmente, agregó: "gracias a mis sponsor que no los puedo etiquetar en este momento pero dentro de unos días arrobare a cada uno de los que me apoyan. Gracias a todos nuevamente que Dios los bendiga y tengan un excelente domingo en Argentina. Pronto nos vemos".