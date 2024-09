Zoe Bogach de Gran Hermano lanzó un polémico comentario racista y la destrozaron: "Harta de los.."

Luego de quedar afuera de los Premios Martín Fierro, Zoe Bogach de Gran Hermano quedó involucrada en un escándalo que se hizo viral.

La joven de Recolecta salió al cruce luego de que sus fanáticos le indicaron que le habían masificado su cuenta privada de X, donde había hecho posteos polémicos y cancelables.

Por ejemplo, en uno de los casos mostraron que había tuiteado: "Hola, quiero usar mi Twitter personal", a lo que una seguidora le respondió: "Úsalo, acá no te vamos a hatear, somos tu fiel comunidad". Y confiada de esto, la joven lanzó picante: "Harta de los marrones haters".

Sin embargo y lejos de retractarse, Zoe justificó su accionar con un comentario que generó repudio. "Ay chicos dale, ¿quién no es racista en esta vida? Me chupa un huevo. Racista no, clasista o lo que sea".

Como era de esperarse, el video se viralizó en las redes sociales y la ex Gran Hermano, fue destrozada con duros comentarios. ¿Mostró su verdadera cara?

