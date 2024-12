En medio de rumores de separación, Amalia “Yuyito” González rompió el silencio y habló sobre la supuesta crisis con Javier Milei.

En este sentido, la exvedette no pudo ocultar lo que ocurrió el pasado fin de semana, cuando dejó de seguir por algunos minutos al presidente en Instagram.

Precisamente, la conductora abrió el programa Empezar el día (Ciudad Magazine) con la canción “Me gusta todo de ti” de Rodrigo Tapari, pero no se la dedicó al mandatario nacional, algo que llamó la atención.

“El día que vino Rodrigo Tapari y la cantó, me enamoré del tema. Lo empecé a poner para ustedes, luego para mí. Era para estar siempre conmigo. Después, se despertó el amor y se la canté a él. Pero ahora... me la canto de nuevo a mí.”, afirmó y agregó que tuvo un alocado fin de semana. "Voy a extrañar a mucha gente en el verano. Me tienen bajo la lupa... qué éxito este programa”, comentó.

El polémico gesto de Yuyito González que habría destapado su escandalosa separación de Milei

“Qué lío se armó en Instagram durante el fin de semana, mejor no digo nada. Mi Instagram en 2025 estará dedicado a marcas y emprendedores. El fin de semana intenté hacer un cambio y pasaron cosas. ‘Que seguís, que no seguís’, están con la lupa. Mi única red será para cosas comerciales y apoyar a los emprendedores”, aseguró sobre el tema que se viralizó en las redes sociales.

Por último, y en base a esta declaración, Yuyito dio a entender que el incidente en Instagram no estaría relacionado con el fin de su relación, sino con un error mientras ajustaba su perfil para nuevos proyectos.