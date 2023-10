“Cuando uno realmente está convencido de lo que quiere no hay nadie que te pueda decir que no”. La frase hizo ruido en la cabeza de Yoel. Estaba escuchando la radio por internet y Andy Kusnetzoff, el conductor de Perros de la Calle, sin querer lo había invitado de ir por lo que tanto quería: tocar en su programa.

Yoel volvió a escuchar la frase gracias a las oportunidades que brinda Youtube, la grabó en un audio de WhatsApp y se la llevó consigo sin saber que le iba a abrir más puertas en su carrera musical.

Yoel Hernández es chubutense, hijo de El Maitén y desde los 8 años se dedica a la música. El joven ha representado a Chubut en diferentes escenarios, sin embargo, hoy atraviesa el mejor momento de su carrera.

Hace un año decidió apostar todo y junto a su familia se radicó en Buenos Aires para seguir cumpliendo sueños y poco a poco lo va logrando. En solo un año, Yoel la rompió en Urbana Play, llegó a la Peña de Morfi, tuvo su primer teatro y también su primera experiencia en España; cuatro logros que consiguió por estar convencido y por un factor clave: su amor a su tierra.

Este viernes Marilina Bertoldi llega a Comodoro con un dúo set en el Sótano Pub

Yoel es el autor de “Mi lugar”, una canción que se hizo viral en internet tras cantarla en un bar de España. La letra es profunda, auténtica y de alguna manera refleja parte de su recorrido por diferentes festivales de la provincia, y por aquellos certámenes culturales Evita que tanto lo ayudaron a formarse cuando soñaba con dedicarse a la música.

“Lo que está pasando con esa canción es increíble”, dice a ADNSUR. “Me está llevando a lugares impensados. Ese disco lo grabé en mi casa, en un home studio con un productor de Córdoba como es Matías Lanfranco, uno de mis mejores amigos. Pero fue ideada en mi casa de El Maitén y después, cuando pudimos empezar a viajar, la grabamos en Buenos Aires”.

La propuesta sexual que recibió Camila Lattanzio dos ex participantes de Gran Hermano: "Me ofrecieron..."

Yoel tiene un largo recorrido musical. A los 8 años se subió por primera vez a un escenario de la mano de Jorge Araneda, su mentor. Esa noche, Grupo Semilla tocaba en la Fiesta del Tren a Vapor y sabiendo sus cualidades, Jorge lo invitó a subirse al escenario sin imaginar que ese día iba a decidir dedicarse a la música.

“Esa fue mi primera vez en un escenario, en la Fiesta del Tren a Vapor en mi pueblo. Era un sábado a la noche y el predio estaba repleto. Subí, vi la gente, el escenario y me puse muy nervioso. Me olvidé la letra de los nervios que tenía, pero la gente se dio cuenta y me empezó a aplaudir. Como por arte de magia me acordé toda la letra, me fui agrandando y terminé con todo. Ese día sentí que me quería dedicar a esto toda la vida porque fue una sensación muy linda”, admite Yoel a la distancia.

Aseguran que un campeón del mundo intentó conquistar a Barby Silenzi y tomó una drástica decisión tras el rumor

Ese primer escenario lo llevó a iniciar su camino musical. Yoel cantó en El Maitén, Cholila, El Hoyo y El Bolsón y participó en todos los concursos que hubo. Así, ganó el Cantaniños de El Maitén, el certamen Cultural Evita y llegó a Cosquín, no sin antes sufrir.

“Yo quería llegar al escenario mayor de Cosquín y probé por primera vez en 2011. Tenía 18 años y un mánager, entre comillas, me dijo que por 2000 pesos me iba a hacer girar por todas las peñas y me iba a conseguir un departamento cerca de la plaza Próspero Molina. Al tipo no lo vi nunca más en mi vida y caímos a Cosquín con mis músicos con cero pesos en el bolsillo y sin tener dónde dormir. No nos quedó otra que empezar a cantar en la calle y con eso nos alcanzaba para alquilar el patio de una señora y dormir en una carpa prestada. Cantamos por moneda, billete, hasta que el séptimo, octavo día dije, ‘ya está, hasta acá llegamos’. Nos fuimos y ese día me juré que la próxima vez que vaya a Cosquín iba a ir directamente al escenario mayor, y en 2016 gané el Premio Revelación por espectáculo callejero, subí al escenario a recibir el premio y me dio el derecho de subir en 2017 al escenario mayor. Por la ovación de la gente salimos revelación y subimos al escenario por cinco años consecutivos”.

Este sábado vuelve "Amistad Peñera", el gran festival folclórico de Comodoro

Esa revancha para Yoel fue el despegue de su carrera y le permitió comenzar a vivir de la música con todos los sacrificios que eso implica. Convencido de que podía seguir creciendo, se radicó en Córdoba, intentó, pero al ver que tenía más trabajo en la región decidió hacer base en El Maitén y girar por todos lados.

Previo a la pandemia, sabía que su camino estaría en Buenos Aires. Tenía todo listo para irse, pero las restricciones lo obligaron a quedarse y gracias a ese guiño del destino conoció a su pareja, una médica venezolana que se convirtió en la madre de Thiago, su primer hijo.

¿Qué dirá Tinelli?: Se confirmó el romance de Guillermina Valdés con un famoso actor

“Todo el mundo hablaba de una médica venezolana que era muy bonita. Me acuerdo que la crucé un par de veces en la calle, pero hubo un momento muy particular para nosotros que selló todo. En la Fiesta Nacional del Lúpulo en el Bolsón, yo estaba a punto de salir al escenario y la vi a ella que estaba adelante del todo. Subí y canté todo el show mirándola a ella. Cuando bajé le dije a los chicos ‘¿vieron que estaba la médica, vieron cómo me miraba’. Y los pibes me dijeron ‘¿Cómo no te va a mirar si sos el cantante, boludo?’. Pero yo sentía que me miraba distinto. Así que la agregué a Instagram, nos empezamos a escribir y pasamos toda la pandemia juntos”.

Diego Capusotto y Nancy Giampaolo se presentan por primera vez en Comodoro y harán dos funciones

Thiago tenía seis meses cuando Yoel y su compañera decidieron arriesgar todo e irse a Buenos Aires tras los sueños musicales. Así, hace un año llegaron a Capital con el objetivo de seguir creciendo.

El camino fue duro. El músico golpeó muchas puertas que no se abrieron, hasta que un día recordó aquellos tiempos en que iba a las radios para poder tocar y mostrarse. Lo hizo en varias emisoras hasta que escuchó aquella frase de Andy Kusnetzoff.

“Con el audio me fui a la radio, entré y pedí hablar con Andy. El seguridad no me dio bola, pero me quedé afuera y se nota que le dí lástima porque al rato salió y me dijo: mirá, esa moto blanca es de Andy, cuando el salga lo podés ver ahí’. Hice caso y lo encaré. Le dije 'Andy, ‘necesito hacerte escuchar un audio de 10 segundos’. Me miró, se rió y lo escuchó. Me dijo: ‘vos sí que estás convencido’. ‘La verdad que sí’, le dije. ‘¿Y de qué estás convencido?’, me respondió. ‘De que si me das 10 minutos en tu programa voy a hacer emocionar a tu audiencia”. Se rió y me dijo ‘bueno, ahora va a venir la productora y coordinamos un horario’".

Roly Serrano regresa a Comodoro con su obra de teatro "Rolando"

Una semana después, Yoel tocó en Perros de la calle, eligió “Mi lugar” y los 10 minutos que le había dado la productora se convirtieron en una hora. La rompió.

Ese día, una productora de la Peña de Morfi estaba escuchando el programa y lo invitó a tocar al escenario de Telefe. Pero ese solo sería el inicio de la aventura para el Yoel, ya otra vez lo invitaron a Perros de la Calle y gracias a Kusnetzoff y su talento tuvo la oportunidad de irse a España.

“Andy se fue a Europa y en su regreso le tocó de compañero de asiento una persona que era representante de un festival en España. Él lo invitó al programa sin saber que iba a estar yo. En el primer bloque fue conmigo y el segundo con Javier. Andy me dijo ‘quedate’ y el productor español nos invitó a tocar en España, y eso fue lo que terminó pasando, fue increíble".

Se viene el Ocktoberfest a Comodoro, un evento imperdible para los amantes de la cerveza artesanal

En agosto de este año, Yoel y su banda viajaron a España para tocar en el Festival Sonorama Ribera, un evento de 10 escenarios con un gran repertorio de artistas. “Fue una experiencia inolvidable. Por el aplauso de la gente terminamos tocando en tres escenarios y ya nos confirmaron nuestro regreso el año que viene. Ahora va a salir un documental y una canción, porque es algo muy lindo”.

A Yoel toda esta experiencia le abrió puertas. Tocó en Córdoba, Catamarca, Tecnópolis, la Rural de Palermo, la Feria Internacional de Turismo y ahora sueña con volver al escenario mayor de Cosquín.

Los sugerentes "likes" de una figura de la Selección Argentina a Barby Silenzi en Instagram

“Estamos cruzando los dedos para ver si con todo lo que hemos hecho tenemos la chance de estar en Cosquín y Jesús María. Eso es lo que estamos tratando de lograr para el verano, aparte de volver a la provincia y tocar en otros lados, como Santa Cruz, Catamarca, pero gracias a dios las cosas van saliendo de una manera especial”.

Yoel siente que aún queda una asignatura pendiente. Dice que aprobó todas las materias de Chubut, incluso escribió una canción a la bandera que se entona en diferentes escuelas de la provincia, pero aún le queda conquistar Comodoro Rivadavia, una ciudad donde muchos no lo conocen aún a pesar de que ha tocado en varias oportunidades.

Por supuesto, eso también forma parte de sus deseos, porque como él dice, lo que hace en sus canciones es mostrar el amor que tiene por Chubut, la tierra donde comenzó su historia y que muestra al mundo a través de sus letras.

El Polaco se separó de Barby Silenzi y se conocieron los fuertes motivos: "No lo deja disfrutar..."