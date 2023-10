Sorpresa en el mundo del espectáculo. Se conoció la noticia de la separación de El Polaco y Barby Silenzi. Los detalles de la ruptura entre el cantante y la bailarina, fueron revelados por el periodista Juan Etchegoyen.

“Tengo una separación confirmada, seguramente los protagonistas lo van a desmentir porque siempre hacen lo mismo pero la ruptura es total, a tal punto que él volvió de viaje y le confirmó esto a su entorno más cercano”, expresó en su programa Mitre Live.

“Él se fue de viaje con su hija mayor llamada Sol y me decían que su pareja quería ir a ese viaje, el textual que me daban era que lo volvió loco a él para que la lleve y esto no sucedió, lo que también me cuentan es que hay ciertas sospechas de ella con algunos gastos de él con sus ex parejas”, aclaró el periodista.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“La pareja separada es la pareja de El Polaco y Barby Silenzi, había rumores de crisis por unos posteos que hizo ella pero la ruptura la tengo confirmada, eso es hoy, mañana no sé, ya sabemos cómo es este vínculo”, indicó Etchegoyen.

En cuanto a la decisión, el reconocido periodista especializado en espectáculos remarcó que la decisión fue tomada por El Polaco.

“El está cansado me decían de tantos planteos que le hace ella y El Polaco se cansó, lo que le dice el cantante a su círculo íntimo es que Barby no lo deja disfrutar de sus hijas y que a ella le molesta que él esté con Sol y Alma”.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“Vamos a esperar de todos modos si hablan públicamente pero a mi me llegó esta información de primera mano que la quería compartir”, cerró Etchegoyen.