Este jueves, Yhosva Montoya, el joven de 23 años oriundo de Gaiman se presentó en la nueva etapa del concurso de canto que propone Telefe luego de superar la etapa de los Playoffs y representar al Team Soledad. En esta ocasión, interpretó el tema "Para decir adiós".

Este viernes, el cantante se conectó desde Instagram Live para conversar con sus seguidores, les agradeció su apoyo incondicional y les tocó una canción inédita que le escribió a su mamá tras su fallecimiento cuando él era chico, se llama "No te vayas".

"Me abrazas aunque estés ausente, despierto y es sólo el recuerdo que hay en mí. Sabes que siempre voy a recordarte, soy consciente que he perdido de mi ser. Quedé jugando solo".

"Tenía muchas ganas de conectarme con ustedes, y estar un poquito más cerquita, comentarles lo que estoy viviendo y lo que ustedes me están haciendo vivir, porque son ustedes la razón por la cual yo hoy estoy en el programa", indicó amablemente el cantante de Chubut.

Entre risas, Yhosva Montoya reveló que cuando se sube al escenario "le pasa algo muy loco", la siente muy presente a su mamá, quien falleció cuando él era chico.

"Tuve una correción en un coucheo y me dijeron que le cante la canción a la Sole, que la intente conquistar con el tema 'Estrella predilecta' y arranqué cantándosela a ella, y de repente sentí que mi mamá me estaba escuchando y dije no, ella es mi estrella predilecta", destacó emocionado.

Durante esta instancia del certamen de canto, es el público el que tiene la opción de salvar a cuatro de los participantes del equipo y otros cuatros integrantes son salvados por su coach por lo que quedan dos eliminados del reality.