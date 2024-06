Yanina Latorre mostró su indignación por la condena a Juan Darthés: "No me pareció..."

Yanina Latorre opinó sobre la sentencia de seis años de prisión para Juan Darthés, quien fue declarado culpable de estupro por el Tribunal de Brasil en un proceso que se remonta a hechos ocurridos hace casi 15 años.

Fardin ofreció una conferencia de prensa para expresar su emoción por la resolución judicial, recibiendo apoyo de varios famosos que celebraron la condena impuesta al actor.

Latorre expresó su opinión sobre la sentencia en El Observador 107.9, considerándola insuficiente en comparación con la gravedad de la condena. “A mí no me pareció justo, seis años me parece poco. No es lo mismo estar en prisión y no salir nunca más a salir todos los días a laburar o ver a tu mujer, a tus hijos, tomar un café, comer...”, manifestó.

“Son seis años y es prisión semiabierta, o sea que todas las mañanas puede salir a trabajar o hacer su vida en la calle y volver a la noche a dormir. ¡En su casa!”, exclamó con claro enojo.

Por último, se quejó de los beneficios que podrá tener al ser condenado: “va a su casa, ve televisión, está cómodo, tiene la cama, la mujer, come, cog..., toma vino. Este violó a una menor...”, lanzó.