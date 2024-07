En la recta final de Gran Hermano y a pesar que ya no forma parte del realty, Juliana Scaglione sigue generando nuevas polémicas.

Este jueves por la mañana, “Furia” formó parte del programa de Gastón Trezeguet y Laura Ubfal, y apuntó contra Yanina Latorre con una frase polémica.

FURIA DE GRAN HERMANO TRATÓ DE SUCIA A YANINA LATORRE

"Ya no tienen más de que hablar... Yanina Latorre lávate los dientes porque tenés un olor a mierda en la boca", expresó fuertemente. Pero esto no quedó ahí y Eliana Guercio le dijo: "te vamos a tener que defender todas las semanas".

Sin embargo, hizo caso omiso a esto y sostuvo que "Te gusta el show... yo te doy show, lavate los dientes". Gastón tras esto le dijo que "te agarran de punto y no te sueltan". A lo que Juliana, mirando fijamente y desafiante a la cámara, expresó: "Y bueno vamos, más hate, mejor".

YANINA LATORRE SALIÓ AL CRUCE Y LE RESPONDIÓ A FURIA

A su turno, Yanina Latorre utilizó su programa para responderle. Si bien dijo que no iba a hacer ningún descargo por considerar que no se ofendió debido a que Furia "no existe", le dedicó algunos minutos con un duro mensaje.

"¿Quién es Furia? Estuvo en la casa de Gran Hermano, ni siquiera llegó a la final y desde que se fue de la casa, entre Laura Ubfal, Lorna y el pelotudo chupa con... y pito de Trezeguet, la están haciendo creer que es Madonna", consideró la conductora.

Dijo Latorre que "ella habla en tercera persona y se compara con Maradona, un crack", y arremetió: “¿Furia quién sos? Y ahora si me permiten me voy a lavar la boca porque es verdad que tengo olor a mierda pero solamente cuando la nombre”, cerró.